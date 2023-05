Da Redação

Mais pediatras

Na sessão da Câmara de Apucarana da última segunda-feira (8), um requerimento apresentado pelo vereador Marcos da Vila Reis (PSD) sobre a possibilidade de contratações de mais pediatras para ampliar o horário de atendimento do Centro de Saúde Infantil Sonho de Criança gerou acalorados debates. Segundo o vereador, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) está sobrecarregada por precisar atender também as crianças. O vereador Mauro Bertoli (União) rebateu, lembrando que a falta de pediatras é um problema de todos os municípios por conta da carência de profissionais dessa especialidade. “Está faltando pediatra no mercado. Se vocês conhecerem alguém formado nessa especialidade, podem indicar, que tenho certeza que a Prefeitura contrata na hora”, disse Bertoli.

Feira Verde completa um ano

O vereador Rodrigo Lievore (União Brasil), o Recife, destacou, na sessão da última segunda-feira (8), que o programa Feira Verde vai completar um ano nesta sexta-feira (12) em Apucarana. Realizada de forma itinerante nos bairros, a iniciativa estimula a troca de materiais recicláveis por hortifrutigranjeiros. “Desde o seu lançamento, o programa já realizou 230 edições, atendendo 20 mil famílias e garantindo o recolhimento de 200 toneladas de materiais recicláveis”, disse. Recife foi o idealizador do projeto, que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura. “É um projeto que eu tenho muito orgulho”, assinalou. Ele lembra que o programa começou pelo Solo Sagrado e, para marcar um ano de implantação, voltará ao bairro nesta semana como forma simbólica.

