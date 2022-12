Da Redação

Com o prefeito Júnior da Femac (PSD) em viagem com a família, o vice-prefeito Paulo Sérgio Vital (foto), do PSD, vem atendendo as principais demandas na prefeitura de Apucarana durante esta semana. Em gestões passadas havia um histórico de brigas e rompimentos entre prefeito e vice na cidade. Mas a partir de 2013 isso mudou com um bom entrosamento entre então prefeito Beto Preto e o vice Júnior da Femac. E, depois, esse bom relacionamento continuou com Júnior da Femac e Paulo Vital. O cenário fortalece o grupo político liderado pelo agora deputado federal eleito, Beto Preto, e pelo prefeito Júnior da Femac. Vale observar que nesta gestão Paulo Vital também tem acompanhado de perto todas as ações administrativas do prefeito e de seus secretários.

Auxílio da Saúde

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito, Beto Preto (PSD), anunciou nesta quinta-feira o repasse de recursos da chamada “contribuição de socorro” ao Fundo Municipal de Saúde de Apucarana. O anúncio aconteceu às 10 horas, no Hospital da Providência Materno Infantil, onde também será oficializada a entrega de novos equipamentos. De acordo com o secretário, esse auxílio socorro está sendo direcionado, de forma parcelada, a todos os hospitais e instituições de saúde do Paraná que prestam serviços à população por intermédio do Sistema Único de Saúde e que estão sob a gestão municipal. Valor total chega a R$ 3,2 milhões para Apucarana.





