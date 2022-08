Da Redação

Nesta quarta-feira (24) foi dia do vice-prefeito de Apucarana e candidato a deputado estadual, Paulo Vital, gravar sua participação nos programas de rádio e televisão do Partido Social Democrático (PSD). Vital esteve em produtora de vídeo, em Curitiba, para a sessão de gravações de áudios e vídeos, que começam a ter inserções lançadas em todas rádios e TVs já a partir desta sexta-feira, dia 26 de agosto.

Conforme revela Paulo Vital, suas falas estão prioritariamente direcionadas aos eleitores de Apucarana e região, em especial do Vale do Ivaí. “Registramos os avanços de Apucarana e a necessidade de ter um deputado em Curitiba”, afirmou Vital, que em Apucarana dobra com o candidato a deputado federal Beto Preto (PSD).

Troca de vereadores

Dois vereadores de Faxinal estão se licenciando do cargo para assumir secretarias municipais no governo do prefeito Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo. Nesta terça-feira, durante reinauguração do Ginásio de Esportes Manecão, Edi Willian (União Brasil) foi anunciado como novo secretário de Esportes. Já Marcelo Fabiano dos Santos (União Brasil), popular Katarino, está assumindo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Com a licença de ambos, assumem as cadeiras vagas na Câmara os suplentes Adelaide Conceição Sadzinski, a conhecida Adelaide da Auto Escola, e José Pinto de Oliveira, o Zé do Gás, ambos também do União Brasil.

