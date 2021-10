Da Redação

Pane também complica rotina de prefeitos

A pane do WhatsApp, Instagram e Facebook, que perdurou por mais de seis horas na segunda-feira (4), complicou também a vida de prefeitos da região.

As redes sociais têm sido, desde o início da pandemia, os principais canais das prefeituras para se comunicar com os cidadãos.

Em Apucarana, por exemplo, a programação da vacinação contra a Covid-19 segue pelas redes sociais diariamente e a tradicional live do prefeito Junior da Femac (PSD) já tem público cativo. Sem as ferramentas na maior parte do dia, foi preciso procurar outros caminhos.

O mundo moderno e virtual traz muitas benfeitorias para as pessoas e empresas, mas de vez em quando também causa alguns transtornos para quem dele desfruta.