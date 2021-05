Continua após publicidade

Os comerciantes e os moradores de Borrazópolis foram alertados pelo prefeito Dalton Moreira (PDT), que da comunidade cumprimento das medidas sanitárias contra o coronavírus e ameaçou decretar lockdown no município caso isso não aconteça.

A cobrança foi feita numa reunião em que participaram o presidente da Associação Comercial, padre Paulo César, vice-prefeito Marcelo Pires (Republicanos), o presidente da Câmara, Rosimar Cerqueira (PDT), e secretários municipais.

O prefeito observou que até agora tem seguido apenas os decretos do governo do Estado e anunciou que a fiscalização será rigorosa em função do avanço da Covid no município. Não havendo outro jeito, será decretado lockdown.