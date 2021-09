Da Redação

Padre de Apucarana faz apelo pela democracia

O padre José Roberto Rezende, cura da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, foi convidado para dar a bênção na entrega dos kits de rebótica para as escolas, nesta sexta em Apucarana.

Ele aproveitou a deixa para também defender a democracia no País, diante da crise política estabelecida entre os poderes.

Ele lembrou uma frase do educador Anísio Teixeira, de 100 anos atrás, dizendo que “só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no País a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública”. O padre defendeu a necessidade de os governantes garantirem escola pública, gratuita e de qualidade a todos os brasileiros. No final do encontro, o secretário Guto Silva pediu para conhecer pessoalmente o padre (foto), que é professor e também cantor.