Os 79 anos de Apucarana

A programação comemorativa aos 79 anos de emancipação política e administrativa do Município de Apucarana já está pronta. O prefeito Junior da Femac (PSD) e o vice Paulo Vital (PSD) se reuniram ontem com a secretária de Cultura, Maria Agar, e o secretário de Indústria, Comércio e Emprego, Édison Estrope, que estava acompanhado do superintendente Adan Lenharo, e do assessor Joaquim Rosina. Todos os eventos já confirmados serão divulgados nos próximos dias. Mas já é possível informar que o ponto alto da festa será o show do cantor Leonardo, na Praça Rui Barbosa, no dia 28 de janeiro, um sábado, a partir das 22 horas. Antes do show será realizada a tradicional Prova Pedestre “28 de Janeiro”.

Faxinal sem festa no seu aniversário

Ao liberar nesta terça-feira o pagamento integral do 13º salário do funcionalismo público municipal, o prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo (foto), informou que neste ano não foi possível promover a tradicional festa comemorativa ao aniversário do município, que neste dia 14 de dezembro completa 71 anos de emancipação política e administrativa. Ele garante, no entanto, que a data não ficará em branco. “Gosto de ter os pés no chão. Este ano já fizemos show com Luan Santana e tivemos um grande evento para as crianças no Lago Saracura. Mas na virada do ano teremos show com uma banda, ainda a ser definida, vamos ter uma grande queima de fogos e aproveitar o dia 31 de dezembro para também comemorar o aniversário da cidade”, afirma o prefeito.

