Oração pelos candidatos

Nesta quinta-feira, às 19h30, acontece na Câmara de Vereadores de Apucarana mais um momento de orações pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e pelos candidatos que vão concorrer às eleições neste domingo para presidente da República, governador, senador e deputados federais e estaduais. O ato religioso é encabeçado pelo vereador Marcos da Vila Reis (PSD), um dos coordenadores do movimento Renovação Carismática Católica (RCC) de Apucarana. Segundo ele, nesta semana que antecede as eleições gerais, o cristão precisa fazer uma reflexão e rezar para que faça uma boa escolha. Também deve pedir a Deus para que abençoe todos aqueles que serão eleitos e vão assumir seus cargos no ano que vem.

Trabalho de Beto Preto é reconhecido no Paraná

O ex-secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, candidato a deputado federal pelo PSD, andou pelos quatro cantos do Paraná na atual campanha eleitoral. O médico apucaranense ficou bastante conhecido durante o período de enfrentamento da pandemia do Coronavírus. Ele próprio se manifesta emocionado ao receber agradecimentos pelo trabalho realizado com a orientação, prevenção e vacinação dos paranaenses. Por onde anda ele tem recebido reconhecimento ao seu trabalho por parte de prefeitos, lideranças políticas e comunitárias, profissionais de saúde, de empresários e de trabalhadores (foto). “Tivemos total apoio do governador Ratinho Junior, trabalhamos intensamente e, felizmente, tivemos êxito na missão de salvar muitas vidas. Agora queremos trabalhar como deputado federal, em Brasília, para fortalecer e aprimorar o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS”, comenta Beto Preto.

