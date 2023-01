Da Redação

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), esteve reunido nesta quarta-feira, em Curitiba, com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, João Carlos Ortega (foto). O encontro reforçou a parceria estratégica e fundamental entre o município e governo do Estado para 2023, através de investimentos e serviços. “Tratamos de vários assuntos de interesse do município. Além de obras em andamento, falamos sobre futuros investimentos para manter o crescimento positivo de Arapongas, reafirmando nosso compromisso com a população e a parceria junto ao governo do Paraná, que tem dado muitíssimo certo nesses últimos anos”, mencionou Onofre. Na pauta, foi mencionada também a construção do Centro de Detenção Provisória (CDP), que vem sendo construído em terreno doado pelo município.

Aumento salarial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, sem vetos, oito projetos de lei, aprovados no final de 2022 pelo Congresso, que concedem reajustes de 18% aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ao longo dos próximos anos até chegar a R$ 46,3 mil em 2025. Outras carreiras também foram beneficiadas. Segundo o texto da lei, a remuneração dos ministros passará dos atuais R$ 39.293,32 para

R$ 46.366,19, até 1º de fevereiro de 2025. O Congresso também aprovou a mesma escala de aumentos para os salários do presidente da República, do vice, de deputados, de senadores e de ministros de Estados, equiparando a remuneração à dos ministros do STF.

Pagamento via PIX

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) está informando aos eleitores que têm dívida com a Justiça Eleitoral que é possível regularizar a situação quitando a pendência via PIX ou cartão de crédito. Segundo o tribunal, os pagamentos são feitos diretamente no site da Justiça Eleitoral por meio da plataforma PagTesouro. A plataforma processa pagamentos geridos pelo Tesouro Nacional e funciona como uma espécie de Guia de Recolhimento à União (GRU) digital e que pode ser paga em qualquer instituição bancária. As pendências referem-se a multas eleitorais aplicadas a quem não votou nas três últimas eleições e não justificou.