O advogado e candidato a deputado federal Oduwaldo Calixto, de Arapongas, deu um tempo na campanha na região para acompanhar a agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em Curitiba, nesta quarta-feira (31). Ele participou da reunião com lideranças do agronegócio do Paraná, quando Bolsonaro reforçou apoio aos candidatos do PL, ao qual o presidente e Oduwaldo são filiados.

O candidato de Arapongas esteve na reunião acompanhado da esposa, Leslie Calixto. Além de pedir votos para sua candidatura para a Câmara Federal, Calixto trabalha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro e do governador Ratinho Junior (PSD).

Mesmo adversário

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz federal Sergio Moro (União Brasil) vem mostrando na propaganda eleitoral gratuita do rádio e da televisão que, apesar de ter deixado o governo Bolsonaro acusando o presidente de ter tentado interferir na Polícia Federal em investigações envolvendo ele e seus filhos, pretende atrair o voto bolsonarista na disputa pelo Senado no Paraná. Moro afirma que tem “o mesmo adversário” que Bolsonaro, em clara alusão ao PT do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Paraná, no entanto, Bolsonaro tem como candidato ao Senado o deputado federal Paulo Martins (PL).

