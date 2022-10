Da Redação

vereador Marcos da Vila Reis do PSD

O vereador Marcos da Vila Reis, do PSD, um dos coordenadores do movimento Renovação Carismática Católica (RCC) de Apucarana, se mostra indignado com a forma como a religião católica ou evangélica tem sido utilizada nas eleições deste ano.

“Eu ouço muito nas redes sociais que esse é cristão, aquele não é cristão, que cristão é assim e que cristão é desse jeito”, observa. Mas, segundo ele, o que define um cristão está no ensinamento de Jesus: “que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, é nisso que conhecereis que sois meus discípulos”.

Dessa forma, no seu entender, o que define o cristão é o amor e não em que ele vota, seja A ou B, ou quem será votado. Votar é apenas uma questão de democracia. “Tem muita gente perdendo a amizade e isso não vale a pena. Quem ama respeita o outro”, pondera o vereador.

