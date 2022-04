Da Redação

Novo bloco do Cisvir

O novo bloco do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Apucarana e Região (Cisvir) deve ser inaugurado nos próximos dias. Localizada no Jardim América, a sede do consórcio ganhou mais mil metros quadrados de área construída.

O novo bloco recebeu investimento total de R$3,4 milhões, R$2,4 milhões do governo do Estado e o restante bancado pela Prefeitura de Apucarana. O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, vistoriou o novo bloco e disse que a entrega da obra depende da agenda do governador Carlos Massa Ratinho Junior. O evento deve contar ainda com a presença do ex-secretário estadual da Saúde, Beto Preto, e de prefeitos dos 18 municípios que integram o Cisvir.