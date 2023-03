Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nova secretária

A professora Eliana Sapatini Navarro de Oliveira é a nova secretária de Educação de Cambira. A nomeação foi feita nesta terça-feira pelo prefeito Emerson Toledo Pires (MDB). Professora efetiva dentro do quadro do magistério há 22 anos, Eliana é formada em Ciências Biológicas, Pedagogia e Educação Especial, pós-graduada em Biologia e Gestão Escolar e tem vasta experiência no campo da educação. Nos últimos seis anos esteve à frente da direção do CMEI Olga Tozelli Sanches, onde realizou um excelente trabalho. O prefeito Toledo confia na sua eficiência. Segundo o prefeito, ela tem capacidade suficiente para fazer o melhor possível para a educação cambirense.

continua após publicidade .

Vereadores enaltecem o Feira Verde

O Programa Feira Verde, que vai completar no mês de maio um ano de atividades em Apucarana, já atendeu 17 mil famílias em diversos bairros. A iniciativa foi celebrada nesta quarta-feira pelos vereadores Rodrigo Lievore Recife (União Brasil), Mário Felipe (PROS) e Luciano Facchiano (PSB), em ato realizado (foto) no gabinete do prefeito Junior da Femac (PSD). Facchiano, que já foi horticultor, disse que o programa contribui muito com a agricultura familiar, na compra da produção. Mário Felipe ressaltou a sustentabilidade do Feira Verde, ao promover a troca de hortifrutis por recicláveis. E Recife, que sugeriu a implantação do programa, destacou os números já obtidos, citando o recolhimento de 165 toneladas de recicláveis, contribuindo com o meio ambiente e a Cooperativa dos Catadores.

Siga o TNOnline no Google News