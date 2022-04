Da Redação

Nova casa para Câmara de Jandaia do Sul

Funcionando desde setembro do ano passado em endereço provisório, após sua sede ter sido bastante afetada durante um temporal de granizo de grandes proporções, a Câmara Municipal de Jandaia do Sul vai ganhar casa nova.

O terreno já foi doado pelo Governo do Estado e o projeto de construção do novo prédio está em fase de formatação. Vale lembrar que a Câmara de Jandaia do Sul funcionava em um imóvel cedido pela Prefeitura Municipal que não tinha finalidade original de abrigar o legislativo.

Com sede própria, vereadores e população ganham. O debate político também.

