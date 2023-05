Da Redação

“Ral” cotado em Faxinal

O nome do assessor jurídico da Prefeitura de Faxinal, Francisco Alfredo Ferreira, o Ral, vem ganhando força para disputar a sucessão do prefeito Ylson Álvaro Cantagallo (PSD). Com formação em Administração Pública e Direito, Ral é apontado como um profundo conhecedor de gestão pública e da realidade do município. Ele foi citado pelo próprio Gallo como possível candidato do grupo da situação em Faxinal para as próximas eleições. Outros nomes cogitados ligados ao prefeito, que está no segundo mandato, são os da vereadora Marcela Carvalho Rodrigues; do secretário de Saúde, Fernardo Decarle de Campos; do vereador e secretário de Obras, Marcelo Fabiano (Katarino); e do pioneiro Rubens Kaplun.

De volta em Jandaia

Após recurso obtido no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) na semana passada, o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil) reassumiu o cargo na última quarta-feira (3), quando realizou uma série de reuniões com funcionários para organizar o funcionamento da administração municipal. “Já visitei o almoxarifado e tive uma reunião com os servidores para conversar sobre os projetos em andamento e novos projetos”, escreveu nas redes sociais. Lauro Junior é alvo de uma ação na Justiça por conta de supostas irregularidades na contratação de uma empresa de engenharia e arquitetura. Ele, que chegou a ser afastado por duas vezes, também é investigado por uma comissão da Câmara de Vereadores. Lauro Junior nega as acusações.

