Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Expectativa com o Censo

Muitos municípios da região estão na expectativa pela divulgação dos resultados finais do Censo 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados devem ser revelados até 28 deste mês. A preocupação está relacionada ao coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que representa a fatia principal da arrecadação das pequenas prefeituras. O FPM é calculado justamente a partir dos dados oficiais do IBGE. Por isso, a ansiedade. Cambira, por exemplo, já ameaça entrar na Justiça caso não atinja o número de moradores estimado pela administração, que aumentaria o coeficiente e, consequentemente, a arrecadação.

continua após publicidade .

Justiça no Bairro

A expectativa é grande para a edição do Programa Justiça no Bairro/Sesc Cidadão nos próximos dias 15, 16 e 17 em Apucarana. O evento prevê uma série de serviços para a população de baixa renda, incluindo o tradicional casamento comunitário, que sempre chama muita atenção. O Programa Paraná Cidadão, da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Família (Sejuf), também será realizado juntamente com o “Justiça no Bairro”, o que ampliará consideravelmente o atendimento com inúmeros serviços estaduais. Uma grande estrutura deve ser montada junto ao Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão) para receber a população.

Siga o TNOnline no Google News