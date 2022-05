Da Redação

A cidade de Ivaiporã terá um dia bastante movimentado nesta sexta-feira, sob o comando do prefeito Luiz Carlos Gil (PSD), com a presença de autoridades políticas, educacionais e empresariais.

Pela manhã, às 9 horas, será inaugurado o segundo bloco do Instituto Federal de Educação do Paraná (IFPR). Na ocasião, Carlos Gil vai anunciar novas obras no campus. Às 16 horas, o prefeito Carlos Gil autoriza o início oficial das obras do novo Parque de Exposições, que será construído numa área de 6,5 alqueires.

A obra será custeada com emenda parlamentar de R$ 5 milhões do deputado federal Sérgio Souza (MDB), que estará presente no ato.

Na Marcha para Jesus

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença na Marcha para Jesus, que acontece em Curitiba, neste sábado. A informação foi confirmada pelo líder do governo na Câmara Federal, deputado Ricardo Barros (PP). Depois de dois anos de pandemia, as ruas de Curitiba voltaam a receber a Marcha para Jesus, caminhada que vai reunir fiéis de várias igrejas evangélicas da cidade e da região metropolitana.

O evento será neste dia 21 de maio, com concentração às 9h na Praça Santos Andrade, no Centro. Depois, os fiéis vão caminhando até a Praça Nossa Senhora de Salette, no Centro Cívico. O horário de chegada do presidente ainda não foi definido.