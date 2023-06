Da Redação

Mesa Executiva da Câmara de Apucarana durante a última sessão

O presidente da Câmara de Apucarana, vereador Luciano Molina, do PL, manifestou na sessão ordinária desta segunda-feira (12) a sua esperança de que o mutirão de cirurgias eletivas lançado pelo Governo Federal alcance os resultados esperados. Segundo ele ficou sabendo através da imprensa, o Governo Federal vai investir R$ 600 milhões neste setor, que tem um gargalo de pelo menos 1 milhão de cirurgias represadas. Este recurso dá para fazer 45% do montante, ou seja, 450 mil. E ainda ficam para trás 550 mil, fora as que entram na fila todo dia. Somente o Paraná tem em torno de 50 mil cirurgias represadas e Apucarana não foge dessa regra. As mais comuns são as de cataratas, remoção de vesícula, remoção de hérnias, de útero e remoção de hemorroidas. “Todos nós sentimos na pele e somos cobrados diariamente ou semanalmente pelas pessoas que precisam fazer uma cirurgia eletiva. Esperamos que esse mutirão zere a fila de espera”, disse, confiando também no trabalho do governo do Paraná.

continua após publicidade .

Nos preparativos finais

Em reunião mantida nesta segunda-feira com secretários, o prefeito Junior da Femac (PSD) pediu uma atenção especial de todos nesta reta final para sediar o Programa Justiça no Bairro, que será realizado nesta semana em Apucarana. No diálogo com sua assessoria, Junior fez uma checagem de todos os itens para a montagem de toda estrutura no Ginásio de Esportes Lagoão, equipamentos necessários, mobiliário, internet e extensão de rede elétrica. A estimativa da organização prevê o atendimento de um público expressivo de quinta-feira (15) a sábado (17), com diversos serviços aos cidadãos. O Refis/2023 é um dos serviços que deve ter a adesão de muitas pessoas, segundo prevê a organização.

continua após publicidade .

Luto em Mauá da Serra

O prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff (PSD), decretou luto oficial por três dias no município, em função da morte do pioneiro José Roque Bonin Gonçalves, 78 anos, ocorrida de sábado para domingo vítima de uma pneumonia. José Roque foi um dos fundadores de Mauá da Serra, tendo sido membro da comissão de emancipação política e administrativa da localidade, em 1990. Ele foi vereador por um mandato em Marilândia do Sul, do qual Mauá da Serra foi desmembrado, e por dois mandatos no novo município. Era pai do atual presidente da Câmara de Mauá da Serra, Nelson Bonin Gonçalves (PSD), o Nelsão. O corpo do pioneiro foi sepultado no domingo à tarde no cemitério local.

Ratinho em Apucarana

continua após publicidade .

O apresentador de programa do SBT, Carlos Roberto Massa, o Ratinho, pai do governador Ratinho Junior (PSD), passou o último final de semana em Apucarana, na Fazenda Ubatuba, do Grupo Massa. Ele aproveitou para rever amigos na região, principalmente em Jandaia do Sul e Apucarana, onde fez passeios pelas duas cidades. No último sábado pela manhã, em Apucarana, Ratinho visitou o comércio da área central de Apucarana e posou para fotos com revendedores lojistas e populares que encontravam pelas calçadas. Ele também esteve na Feira do Produtor que acontecia no Espaço das Feiras, onde conversou e tirou fotos com feirantes e consumidores. “É sempre bom voltar às origens”, disse.

“Vaquinha” para Deltan

Cassado sob acusação de ‘fraudar a lei’ da Ficha Limpa, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos) foi às redes sociais para relatar o que chamou de ‘presente de Deus’: o recebimento de uma série de transferências bancárias após o Superior Tribunal de Justiça restabelecer a sentença que impôs ao ex-chefe da Lava Jato a devolução de R$ 2,8 milhões gastos com diárias e passagens na Operação. Deltan já teria recebido mais de R$ 150 mil desde a última sexta-feira até ontem. Em vídeo, o ex-deputado afirmou que as os valores que têm recebido são uma ‘expressão de solidariedade’ de ‘agentes de Deus em sua vida’.