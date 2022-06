Da Redação

O prefeito Junior da Femac (PSD), ao lado da secretária municipal de Educação, professora Marli Fernandes, autoriza na tarde desta sexta-feira a ordem de serviço para a reforma da Escola Municipal Madalena Côco. O prédio é bastante antigo e faltava essa única escola, entre mais de trinta, para receber uma reforma geral e ampliação. O que impedia isso, conforme explica a secretária Marli Fernandes, era a reversão de propriedade do Estado para o Município. “A obra foi licitada e agora vamos autorizar o início das obras por parte da empreiteira vencedora da concorrência pública”, informa o prefeito Junior da Femac. Obras de melhorias nas escolas e CMEIs de Apucarana vêm sendo feitas desde a primeira gestão do ex-prefeito Beto Preto.

Luís Bertoli com Covid

O empresário apucaranense e pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, Manoel Luís Bertoli, testou positivo para Covid, juntamente com sua esposa Inês Bertoli. Ambos estão em isolamento domiciliar. Bertoli diz que está bem. Ele salienta que sentiu apenas um “arranhãozinho” na garganta e fez testes de Covid . Em duas ocasiões deu negativo, mas na terceira deu positivo. Por precaução, ele está em casa fazendo tratamento necessário. Bertoli retornou recentemente de uma viagem ao Egito, juntamente com uma comitiva de Apucarana. Eles foram conhecer lugares por onde Jesus Cristo passou e viveu algum tempo com a família

Marco Brasil deputado

Na condição de suplente, o famoso locutor paranaense de rodeios, Marco Brasil (PP), assumiu nesta quarta-feira uma vaga na Câmara Federal. Ele substitui o deputado Valdir Rossoni (PSDB), que pediu licença por um período de 120 dias. Com isso, o partido Progressistas (PP) volta a ser a segunda maior bancada na Câmara Federal, com 57 parlamentares. Morador de Londrina, Marco Brasil também apresenta programa de rádio com músicas sertanejas. Pré-candidato a deputado federal nas eleições deste ano, ele teve uma votação expressiva nas eleições de 2018, com um total de 62,584 votos. Ele recebeu votos em 396 dos 399 municípios paranaenses.