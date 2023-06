Da Redação

Filiações

De olho nas eleições municipais de 2024, o MDB iniciou nas últimas semanas um grande trabalho de novas filiações em Apucarana. O partido criou recentemente o MDB Jovem e também deve formalizar em breve o MDB Afro e o MDB Mulher. O partido quer chegar no segundo semestre a mil filiados, assumindo o posto de maior legenda na cidade. Outros partidos políticos de Apucarana também estão se mobilizando para aumentar o quadro de integrantes. Segundo dados de abril de Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PP ainda é o maior partido do município, com 936 filiados, seguido pelo PT (890) e o próprio MDB (789).

Troca-troca

A cada ano eleitoral, ocorre a chamada “janela partidária”, um prazo de 30 dias para que os parlamentares troquem de partido sem perder o mandato. Esse período costuma acontecer seis meses antes do pleito. Em Apucarana, a mudança deve ser considerável entre os atuais detentores de mandatos na Câmara. A expectativa é de que a maioria dos vereadores mude de legenda em 2024, segundo ouviu a coluna nos corredores do Legislativo. Entre os motivos desse “troca-troca” está a substituição no comando de alguns diretórios municipais. Alguns vereadores estão em partidos presididos atualmente por adversários do grupo político que eles defendem no plenário da Câmara.

