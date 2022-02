Da Redação

Maria da Penha em São João do Ivaí

A prefeita de São João do Ivaí, Carla Emerenciano (PSL), sancionou lei de autoria do vereador Thiago Henrique (MDB), conforme projeto aprovado pela Câmara, que institui a Semana Municipal de Ações Voltadas à Lei Maria da Penha, com atividades nas escolas municipais.

O projeto prevê que as ações de prevenção e combate à violência doméstica serão desenvolvidas todo ano na primeira semana do mês de março. “Muitas mulheres sofrem com a violência física, psicológica e moral quase todos os dias e temos que fazer alguma coisa para mudar essa cultura motivada muitas vezes pelo machismo”, justifica do vereador, defendendo um trabalho de conscientização geral.