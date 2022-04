Da Redação

Marcha dos prefeitos: União de forças

O prefeito de Borrazópolis, Dalton Moreira (PDT), está participando na Capital Federal da 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, juntamente com outros gestores públicos do Vale do Ivaí. Ele considera que o evento tem uma grande importância para o fortalecimento dos municípios na luta pelos seus interesses.

“Temos que unir forças e lutar por mais autonomia, mais verbas e por mais descentralização dos recursos públicos”, justifica o prefeito, para quem é nos municípios onde as famílias vivem e precisam de ter atendimento especial. Dalton Moreira está aproveitando a viagem a Brasília para encaminhar projetos de interesse de Borrazópolis. Segundo ele, os pedidos atendem a diversas áreas.

Ivaiporã busca recursos

O prefeito de Ivaiporã e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Luiz Carlos Gil (PSD), pretende ficar na Capital Federal até esta quinta-feira, no encerramento da 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, organizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). Evento teve início nesta segunda-feira. O prefeito frisa que, além de brigar pelos interesses dos municípios em geral, também está aproveitando a sua estada em Brasília para tratar de diversos assuntos de interesse de Ivaiporã. Os pedidos e projetos do município estão sendo direcionados a vários ministérios e órgãos do governo por intermédio do deputado federal Sérgio Souza (MDB), representante do município na esfera federal.