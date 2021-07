Da Redação

Luísa Canziani entra com ação no TSE para sair do PTB

A deputada federal do Paraná Luísa Canziani, entrou com uma ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pedindo a desfiliação do PTB.

A deputada considera que foi alvo de uma série de manifestações caluniosas e de difamação por parte do partido, alegando que ela teria gravado uma reunião no Ministério da Educação.

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, chegou a anunciar a expulsão de Luísa Canziani do partido, o que não se concretizou - há apenas um processo administrativo nesse sentido.

A deputada federal Margarete Coelho (PP-PI) assina a ação, junto com o advogado Luiz Fernando Pereira, de Curitiba. O relator da ação é o ministro Edson Fachin.

A deputada tem recebido convites intensos, especialmente do PP e do PSD para ingressar na legenda. A parlamentar paranaense diz que tem apreço pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, o que seria uma motivação para que ela ingresse no PP. O convite também já foi feito por Ricardo Barros e Ciro Nogueira.

No PSD, Gilberto Kassab e o governador Ratinho Jr. comandam o convite. Luísa ainda não decidiu para onde irá. Ela e seu pai, ex-deputado federal Alex Canzini, que é secretário de governo da Prefeitura de Londrina e pretende ser candidato ao Senado, irão em combo para a mesma legenda. Alex já se desfilou do PTB.