Da Redação

Beto Preto recebe exemplar das mãos do presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Paraná, Rangel Silva

Um dos hospitais referência do Norte Pioneiro do Paraná, acionado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para o atendimento de pacientes da Covid-19 durante a pandemia, virou protagonista de um livro recém-lançado por profissionais da saúde. É um relato de diferentes pessoas que participaram na linha de frente durante o período de enfrentamento à doença, no Hospital Dr. João Lima/Cegen, no município de Cornélio Procópio, da 18ª Regional de Saúde. A obra “O Heroísmo por Trás das Luvas, Máscaras e Aventais: A História do Covid-19 no Norte Pioneiro Paranaense” foi entregue nesta semana ao secretário estadual da Saúde, Beto Preto, pelo presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Paraná, Rangel Silva (foto). O livro traz todo esforço do governo Ratinho Junior, através do secretário Beto Preto e equipe, para salvar os paranaenses. Beto Preto agradeceu aos autores pelo reconhecimento ao trabalho do Estado.

Mil atendimentos

O primeiro dos três dias de atividades do Programa Justiça no Bairro, em Apucarana, recebeu centenas pessoas em mais de mil atendimentos. Elas foram atendidas com mais de 60 tipos de serviços pelo Tribunal de Justiça, Governo do Estado e Prefeitura de Apucarana. Também se somaram nos serviços aos cidadãos os secretários municipais Danyllo Acioli, Nicolau Cernescu Junior, Jossuela Pirelli e o chefe da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz, professores e acadêmicos dos cursos de Direito da FAP, Facnopar e Unespar, além da Câmara Municipal. O prefeito Junior da Femac, e o secretário de Assuntos Estratégicos, Danylo Acioli, fizeram uma avaliação muito positiva. No sábado, os trabalhos serão acompanhados pela desembargadora Joeci Camargo.

