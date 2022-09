Da Redação

A campanha à reeleição de Ratinho Júnior (PSD) ao governo do Paraná e dos aliados ao prefeito Carlos Gil (PSD), deputado estadual Ademar Traiano (PSD) e deputado federal Sergio Souza (MDB) segue a todo vapor em Ivaiporã.

Desde o dia 1º de setembro, Carlos Gil está licenciado da Prefeitura, sem remuneração, e se dedica exclusivamente à campanha eleitoral. Desde então Carlos Gil organizou adesivaço, carreata, tem andado pelas ruas da cidade, no bairro e distritos, onde também realiza reuniões mostrando tudo que os deputados, junto com o governador Ratinho Junior, realizaram por Ivaiporã.

Na noite desta sexta-feira (23), a reunião aconteceu na Vila Nova Porã e contou com a presença do prefeito em exercício Marcelo Reis (PTB), da presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardes (MDB) e vereadores e lideranças da comunidade.

“Estamos visitando os quatro cantos do município. Levando as propostas dos nossos candidatos Ratinho Junior, Ademar Traiano e Sergio Souza. Temos conversado com a população e também prestado conta das ações realizadas em todo município pelos nossos candidatos. Por onde passamos a recepção é maravilhosa. Obrigado a todos”, completou Carlos Gil.

