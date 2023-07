Da Redação

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), já sancionou e publicou no diário oficial do município, sem nenhum veto, nesta quinta-feira (13), a lei de autoria dos vereadores Tiago Cordeiro de Lima (MDB) e Rodrigo Liévore Recife (União Brasil), que regulamenta a execução de música ao vivo ou som eletrônico em bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, cantinas e danceterias, conforme projeto aprovado pela Câmara. Assim, desde quinta-feira esses estabelecimentos já devem obedecer os horários e regras estabelecidos na lei, sob risco de serem penalizados por eventuais infrações. Projeto foi aprovado após ampla discussão entre as partes envolvidas e audiência pública (foto). A fiscalização sobre o cumprimento da lei será feita pelas secretarias municipais do Meio Ambiente e Fazenda e acompanhamento da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

Presença marcante

O Vale do Ivaí marcou grande presença no evento “Caravana Paraná Unido pelas Mulheres”, realizado nesta sexta-feira em Arapongas. Além do presidente da Amuvi, prefeito Lauro Junior (União Brasil), de Jandaia do Sul, também estiveram no encontro as prefeitas Carla Emerenciano (União Brasil), de São João do Ivaí, e Maria Regina Della Rosa Magri (União Brasil), de São Pedro do Ivaí, a maioria das primeiras-damas,outros prefeitos do Vale, secretárias municipais e muitas vereadoras, entre elas, Gertrudes Bernardy (MDB), de Ivaiporã, representando sua cidade e também a Associação das Câmaras de Vereadores do Vale do Ivaí (Ascavi).

Campanha da democracia

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou nesta semana, no rádio, na televisão e nas mídias sociais, mais uma campanha em nível nacional de orientação ao eleitorado brasileiro sobre a importância do voto. A campanha, que tem como eslogam “Na hora da verdade a democracia fala mais alto”, traz como mensagem principal a importância do respeito, da tolerância e da liberdade de expressão, destacando a soberania popular e a importância de se respeitar as diferenças. Um dos objetivos é evitar possíveis conflitos ideológicos e partidários nas eleições do ano que vem, quando serão eleitos prefeitos, vices e vereadores em todo o País.

PL procura prefeitos

O deputado federal Fernando Giacobo, presidente do Partido Liberal (PL) no Paraná, tem percorrido os municípios do interior nas últimas semanas e deverá intensificar esse trabalho durante o recesso branco, que começa nesta segunda-feira. Giacobo está mantendo contatos com prefeitos na tentativa de atraí-los para o partido visando as eleições municipais do ano que vem. O que se comenta nos bastidores políticos é que essa investida de Giacobo nos prefeitos do interior pode provocar “algum ruído” com a sigla do governador Ratinho Junior, o PSD, que hoje comanda 141 prefeituras do Estado. O PL estaria acenando com recursos eleitorais para convencer prefeitos do PSD.

Lula segura ministra

O presidente Lula (PT) falou em diálogo com o Congresso nesta sexta-feira, na cerimônia de sanção do novo programa Mais Médicos. O presidente negocia a entrada do Centrão no governo. O grupo sonha em comandar o Ministério da Saúde, mas o petista voltou a bancar a atual titular Nísia Trindade no posto. “A Nísia não é ministra do Brasil, ela é minha ministra”, declarou Lula. “Tem ministros que não são trocáveis”, disse. Ele também afirmou ter orgulho de a ter escolhido para a pasta e que ela só perderá o cargo se não cumprir sua função satisfatoriamente.

