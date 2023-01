Da Redação

Parcerias com BIMec

O prefeito Junior da Femac (PSD), acompanhado do seu vice Paulo Vital (PSD), se reuniu ontem com o comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada (Bimec), tenente coronel Alexandre Pereira Figueiredo, e outros oficiais da corporação local do Exército Brasileiro. Segundo ele, o encontro foi para tratar das parcerias que o município mantém com o 30º Bimec, que incluem a Prova Pedestre 28 de Janeiro e alguns projetos nas áreas de educação e saúde. “Também conversamos sobre as perspectivas para o ano de 2023 e sobre a possibilidade de ampliarmos as parcerias entre a prefeitura e o Exército Brasileiro em Apucarana”, pontuou o prefeito.

Gestão ambiental

No mês de seu aniversário, quando completa 79 anos no próximo dia 28, o município de Apucarana está sendo lembrado no site da Confederação Nacional de Municípios (CNM) como modelo de gestão ambiental. A entidade destaca, em especial, o programa Apucarana Mais Verde, que foi implantado em 2021 e ganhou força em 2022. Entre as ações do programa destacam-se o repovoamento de rios e lagos com alevinos, o reflorestamento de áreas de preservação permanente, revitalização do bosque municipal, recolhimento de inservíveis (pneus, resíduos industriais e mobiliários domésticos) e o trabalho de educação ambiental desenvolvido nas escolas da rede pública municipal.

Confiança no TCE-PR

Vários prefeitos do Vale do Ivaí prestigiaram nesta quarta-feira, em Curitiba, a cerimônia de posse da nova diretoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que agora tem como presidente o conselheiro Fernando Guimarães. Entre os prefeitos estavam o de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), e de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB). Sérgio Onofre, por exemplo, destacou que a administração municipal de Arapongas tem bom trânsito junto ao TCE-PR que, na sua avaliação, realiza um trabalho da maior importância de fiscalização e de orientação aos gestores públicos municipais e do Estado. Ele diz ter a certeza de que esse trabalho terá continuidade com os novos diretores.





Sindicalista contesta reajuste

A presidente do Sindicato dos Servidores do Magistério Público do Ensino Fundamental e Educação Infantil do Município de Apucarana (Simmap), Elizabete Costa de Souza, criticou as negociações em torno do reajuste de 7% aos servidores anunciado pela Prefeitura. Segundo ela, não houve negociação com o sindicato que representa os trabalhadores da educação. Ela lembra que seu sindicato foi criado e regularizado em 4 de outubro de 2022, tornando-se representante legal dos trabalhadores da educação de Apucarana. Portanto, frisa a sindicalista, toda e qualquer negociação individual e coletiva deverá ser com o sindicato do magistério municipal.