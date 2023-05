Da Redação

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), se reuniu na terça-feira (16), no Palácio Iguaçu, com o secretário chefe da Casa Civil do Governo do Estado, João Carlos Ortega. Na pauta do encontro, do qual também participou o superintendente da pasta Lúcio Tasso, diversos temas do interesse de Apucarana.

“Tratamos de obras, programas e investimentos no Município, em parceria com o Governo do Estado. Aproveitamos para reforçar algumas reivindicações em favor de Apucarana, visando acelerar o processo de liberação de projetos e obras”, comentou o prefeito Junior da Femac.





