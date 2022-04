Da Redação

Junior da Femac descarta sair candidato a deputado estadual

Em reunião com os secretários municipais, na manhã desta segunda-feira (14), o prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), oficializou a todos que não será candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. Ele explicou que preferiu se antecipar e manifestar sua posição, visando acabar com comentários e questionamentos frequentes sobre uma eventual candidatura sua.

“Deixo bastante claro a todos que não serei candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. Fui eleito prefeito de Apucarana com a terceira maior votação da história do município e pretendo, com as bênçãos de Deus, concluir com êxito o meu mandato”, frisa Junior da Femac, lembrando que, para disputar a eleição teria que renunciar ao mandato de prefeito.

O prefeito também argumentou que tem planejado uma série de obras e programas importantes e que já existe um cronograma definido, bem como orçamento, projetos e alocação dos recursos necessários. “A partir de 2013, com esse grupo político que está à frente da prefeitura, foi iniciado um processo de retomada do desenvolvimento de Apucarana que, gradativamente, vem avançando em todos os setores”, pontua Junior.

Ele lembra que a cidade voltou a ter o status de polo regional, vem atraindo novos empreendimentos e gerando empregos, além de receber o reconhecimento de gestão eficiente de renomados órgãos e institutos. “Os indicadores socioeconômicos posicionam Apucarana com destaque no cenário do Estado. Temos o melhor Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico (IDEB) do Paraná; fomos premiados como a melhor educação básica do Brasil; saltamos de 24% para 82% de cobertura em saneamento básico; e a nossa construção civil vem mantendo ótimos resultados”, avalia Junior da Femac.

Conforme anunciou o prefeito, a prioridade política deste ano é a eleição do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, como deputado federal; e também a reeleição do governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Nós observamos um panorama bastante favorável à pré-candidatura do Beto Preto, que hoje é um expoente político no Paraná, como fruto de seu brilhante trabalho na Secretaria de Estado da Saúde, notadamente na condução das ações pontuais adotadas no enfrentamento da pandemia do coronavírus”, comenta o prefeito.

“Há cerca de 30 anos Apucarana não elege um deputado federal. Portanto, nossa cidade tem a oportunidade de eleger Beto Preto e voltar a ter um representante em Brasília”, conclui Junior da Femac. E, ainda com relação a uma eventual candidatura a deputado estadual do grupo político que integra, Junior da Femac diz que existem bons nomes disponíveis e que uma definição acerca disso irá partir do secretário Beto Preto.