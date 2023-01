Da Redação

juiz Osvaldo Soares Neto, comandante da Polícia Militar do Paraná, coronel Sérgio Almir Teixeira e o vice-prefeito de Apucarana, advogado Paulo Vital

O vice-prefeito de Apucarana, advogado Paulo Vital (PSD), e o diretor do Fórum Desembargador Clotário Portugal, da Comarca de Apucarana, juiz Osvaldo Soares Neto, mantiveram nesta terça-feira (24), em Curitiba, uma agenda com o comandante da Polícia Militar do Paraná, coronel Sérgio Almir Teixeira.

continua após publicidade .

Vital e Soares Neto, juiz titular da 1ª Vara Criminal, relataram preocupação com os recentes casos de homicídios em Apucarana, ligados ao tráfico de drogas, conforme investigações conduzidas pela 17ª Subdivisão Policial. “Apresentamos ao Coronel Teixeira uma reivindicação, visando urgente reforço da Polícia Militar em Apucarana, para ampliar o patrulhamento preventivo e repressivo”, informou o vice-prefeito Paulo Vital.

Volta da propaganda

A propaganda partidária gratuita em rádio e televisão no ano de 2023 começou nesta terça-feira com a exibição do programa do PSDB. A sigla terá direito a 10 minutos por semestre, com um total de 20 inserções de 30 segundos cada uma, que serão veiculadas até 28 de janeiro. Em março, mais quatro agremiações começarão a exibir as respectivas propagandas. A partir do dia 7, será a vez do Republicanos, seguido pelo PSOL. O PCdoB exibirá a propaganda nos dias 23 e 25 de março, enquanto o programa do PT terá a sua estreia no dia 28 de março. As veiculações acontecerão às terças, quintas e sábados, das 19h30 às 22h30.

Siga o TNOnline no Google News