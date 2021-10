Da Redação

Jossuela recebe vereador Toninho da Ambulância de Arapongas

A vereadora professora Jossuela recebeu na tarde desta quinta-feira (14/10), na Câmara Municipal de Apucarana, o vereador de Arapongas, Toninho da Ambulância. O parlamentar da vizinha cidade, veio até a Casa de Leis para conhecer os projetos que vem sendo desenvolvidos em Apucarana e, em especial, o programa que garante Passe Livre para Gestantes de Apucarana atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), através da Casa da Gestante e também pela rede particular, ou seja, gratuidade no transporte coletivo de passageiros.

Esse benefício está assegurado pela Lei Municipal nº 039/2021, de autoria dos vereadores professora Jossuela e Luciano Facchiano e que foi sancionado pelo prefeito Junior da Femac, garantindo o deslocamento das gestantes na realização de consultas, acompanhamento médico, exames pré-natais e também no pós-parto.

“É gratificante receber na nossa Casa Legislativa companheiros de outras Câmaras que, além de vir em busca de informações, também nos trazem um pouco da sua experiência. Estamos no nosso primeiro mandato e estamos trabalhando para que muitos projetos e muitas ações positivas sejam desenvolvidas”, disse a vereadora.

Jossuela destacou ainda que, além do programa, falou sobre o funcionamento da Câmara, os trabalhos desenvolvidos e apresentou a Procuradoria da Mulher, aprovada esse ano pelo legislativo apucaranense.

“Estamos de portas abertas para receber parlamentares de outras cidades, não só do Vale do Ivaí, como de todo o estado. A integração entre as Câmaras é muito importante. Nosso objetivo é trabalhar para construirmos uma cidade melhor a cada dia e isso estamos fazendo ao lado dos vereadores e do prefeito Junior da Femac. A troca de experiências e as ações positivas de um legislativo para o outro, é fundamental. Só tem a nos acrescentar”, finalizou a vereadora agradecendo a visita que recebeu do vereador Toninho da Ambulância.