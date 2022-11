Da Redação

Em função do jogo de futebol entre Brasil e Suíça pela Copa do Mundo, marcado para esta segunda-feira às 13 horas, a Câmara de Apucarana transferiu a sessão ordinária de segunda para o dia seguinte, terça-feira, no horário regimental das 16 horas. Da pauta de votação constam dez matérias, sendo dois projetos de leis, seis requerimentos e duas moções de aplausos.

O presidente do Legislativo, vereador Franciley Preto Godói Poim (foto), do PSD, informa ainda que nesta segunda-feira o horário de atendimento ao público será das 8 às 12h30. Vereadores e servidores da Câmara Municipal estarão liberados para assistir à partida pela Copa do Mundo, portanto a Casa estará fechada à tarde nesta segunda-feira. Por outro lado, Poim já está preparando o Legislativo para fechamento do exercício e entregar o cargo ao seu sucessor.





