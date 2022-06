Da Redação

Com apoio da administração municipal, a Paróquia São João Batista, de Jandaia do Sul, realizou no último final de semana a tradicional Festa de São João, proporcionando muitas atrações ao público. O evento começou na sexta-feira com a chegada da imagem do padroeiro na igreja matriz e com show da dupla Álvaro e Daniel. No sábado à noite, milhares de pessoas prestigiaram o show do padre Alessandro Campos, um dos padres cantores mais famosos do País. Além do pároco local Padre Edinaldo, o padre Alessandro Campos foi recepcionado pelo prefeito Lauro Junior (União Brasil) e esposa Stella Silva (foto), além de um grande número de lideranças católicas. Para o prefeito Lauro Junior, esta foi uma festa popular para ficar na história do município.

Asfalto sobre pedra

A Prefeitura de Godoy Moreira recebeu do governo do Estado, na última semana, a ordem de serviço para pavimentação asfáltica sobre calçamento, de diversas ruas da cidade. Volume de investimentos é da ordem de R$ 1,4 milhão, conforme informou o deputado estadual Artagão Júnior (PSD), representante do município na Assembleia Legislativa. Ao todo, vão receber o benefício 19 ruas, totalizando 16 mil metros quadrados. No encontro que teve na Capital do Estado com autoridades do governo do Estado, o prefeito pediu ainda que seja viabilizado logo o projeto de construção de uma ponta sobre o Rio Corumbataí, que faz ligação com Barbosa Ferraz.

