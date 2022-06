Da Redação

A ex-vereadora e ex-deputada estadual Irondi Pugliesi será homenageada em Arapongas com a denominação de uma escola estadual. A unidade está em construção e em fase de conclusão no bairro Alto da Boa Vista, localizado na zona sul da cidade.

continua após publicidade .

A instituição receberá o nome de Escola Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, esposa de Waldyr Pugliesi, ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado estadual e ex-deputado federal constituinte.

Aos 73 anos, Irondi morreu em 12 de março do ano passado após complicações da Covid-19. Irondi foi deputada estadual por três mandatos e foi a primeira mulher a participar da elaboração da Constituição do Estado.

continua após publicidade .

Comando feminino

Ivaiporã fez história com a posse da major Giovana Angeli Messias no comando do 1º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros. Ela é a primeira mulher no comando de uma unidade da corporação no Estado. Na solenidade, o prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) lembrou da força feminina que atualmente está presente no município. “São as mulheres ocupando seu espaço. Na prefeitura, a maior parte das secretarias é comandada por mulheres, a nossa presidente do Fórum é mulher, a delegada é mulher e a presidente da Câmara também. Agora, pela primeira vez, assume uma comandante dos Bombeiros”, assinalou.