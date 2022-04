Da Redação

Investimentos em Rio Branco Ivaí

O prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches (MDB), está comemorando uma série de investimentos históricos no município. Com a aquisição de um caminhão coletor de lixo e de outro para atuar na reciclagem, a cidade vai resolver a questão do gerenciamento do lixo, um problema, segundo o prefeito, que se arrasta há anos.

Na saúde, o prefeito acaba de garantir novo Raio-X, recursos para reforma do Posto de Saúde do Pinhal Grande, do hospital e da Clínica da Mulher. O município também está entre os 10 do Estado a receber um projeto piloto para construção da nova sede da Apae. O recurso é de R$ 2 milhões. O prefeito destaca a boa parceria com o governo de Ratinho Junior (PSD).