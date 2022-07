Da Redação

Nos últimos dias vazaram conversas telefônicas do prefeito de Apucarana, Júnior da Femac (PSD). Uma dúvida ficou no ar: trata-se de grampo telefônico de algum adversário do prefeito ou a conversa foi gravada pelo interlocutor para quem foi efetuada a ligação? Na segunda hipótese, trataria de fogo amigo com objetivos escusos. Já, se foi grampo telefônico de um terceiro alheio à conversa de Júnior e seu interlocutor, trata-se de um crime ainda mais grave por ser absolutamente ilegal. De qualquer forma, fica no ar o mistério que só uma investigação rigorosa da polícia pode desvendar.

continua após publicidade .

Gleisi na região

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann, cumpre agenda no Vale do Ivaí neste final de semana, acompanhada do deputado estadual e presidente do PT do Paraná, Arilson Chiorato. Neste sábado, por exemplo, ela vai se reunir com lideranças políticas de alguns municípios da região, entre eles, Apucarana e São João do Ivaí, e visitar o Assentamento Dorcelina Follador, em Arapongas. A partir da próxima semana, Gleisi Hoffmann vai se dedicar exclusivamente à coordenação da campanha eleitoral do ex-presidente Lula à Presidência da República, além é claro da sua pré-candidatura à reeleição e de demais companheiros de partido.

Siga o TNOnline no Google News