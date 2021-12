Da Redação

Governo em Apucarana nesta quarta

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), recebe nesta quarta-feira (1) os secretários Ney Leprevost, da Justiça, Família e Trabalho; e Beto Preto, da Saúde, na abertura do “Paraná Cidadão”, às 13h30, no Ginásio de esportes Lagoão. Trata-se de uma grande feira de serviços ofertados pelo Estado e o Município, com cerca de trinta tipos de serviços disponibilizados aos cidadãos apucaranenses, incluindo as áreas de saúde, assistência social e emissão de documentos.

O destaque será o feirão da Agência do Trabalhador de Apucarana, com a oferta de 900 vagas de emprego e mais 200 vagas para estagiários. Ainda na tarde desta quarta-feira será lançado em Apucarana o “Cartão Futuro”, em solenidade prevista para as 15 horas no anfiteatro do CREA. O programa visa fomentar a inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho.