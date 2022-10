Da Redação

Governador Ratinho Júnior (PSD)

Contas aprovadas

Os deputados estaduais aprovaram ontem as prestações de contas do governo Ratinho Júnior (PSD) de 2018 e 2019, e da própria Assembleia Legislativa de 2012 a 2019. As propostas foram votadas em bloco, sob o argumento de se tratarem de “matérias correlatas”, sem qualquer discussão ou questionamento. Apenas no caso das contas do governador, a bancada de oposição votou contra. Já as contas da Assembleia também receberam a aprovação da bancada oposicionista. Historicamente, as votações das prestações de contas do Legislativo são tratadas apenas como uma formalidade.

Debate na Globo

O último embate entre os candidatos à Presidência da República antes do segundo turno, que ocorre no próximo domingo, acontece nesta sexta-feira, na TV Globo. O debate está previsto para ocorrer por volta das 21h30, logo após a novela “Travessia”. Quem irá mediar a conversa entre o candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Partido Liberal (PL), Jair Bolsonaro, será o jornalista William Bonner. A emissora informou que o tempo de debate para os candidatos será livre, ou seja, cada um pode administrar seu próprio tempo para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. No entanto, o tempo não pode ser ‘poupado’ de um bloco para o outro.

