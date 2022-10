Da Redação

O governador Ratinho Júnior (PSD) anunciou um encontro de prefeitos em apoio à candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), a ser realizado nesta quinta-feira (20), em Curitiba. Ratinho Jr reafirmou a intenção de aumentar a votação de Bolsonaro no segundo turno no Paraná.

No primeiro turno, o presidente teve 55,26% dos votos no Estado, contra 35,99% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o governador, mais de 300 prefeitos vão estar participando desse grande evento nessa reta final de campanha de apoio ao presidente Bolsonaro. “O Paraná, que já deu uma grande votação para o presidente no primeiro turno, vai ampliar ainda mais essa votação com a ajuda de todos”, disse Ratinho Jr. em vídeo postado nas redes sociais.

Assédio eleitoral

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, vai se reunir nesta terça-feira com representantes do Ministério Público Eleitoral e do Ministério Público do Trabalho para alinhavar um combate mais efetivo ao que considera crime de assédio eleitoral. De acordo com Moraes, “o assédio eleitoral é uma prática criminosa de empregadores que coagem, ameaçam e prometem benefícios para que seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas”. Nas últimas semanas, denúncias sobre práticas desta natureza têm surgido em vários pontos do País, inclusive na região, como resultado de um clima eleitoral que esquentou de vez neste segundo turno das eleições presidenciais.

