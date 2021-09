Da Redação

Fundo de Participação dos Municípios só cresce

Prefeituras receberam na segunda-feira (20), o segundo repasse de setembro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Como vem acontecendo desde início do ano, o FPM continua registrando aumento a cada mês.

Esse segundo repasse veio com um aumento de 32,74% em relação a igual período do ano passado. No acumulado do mês, o crescimento já é de 85,26%, segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM). No acumulado do ano, no entanto, o crescimento é de 36,21% levando-se em conta as oscilações entre um repasse e outro.

De qualquer forma, prefeitos não têm o que reclamar dos recursos do FPM que estão sendo repassados neste ano.