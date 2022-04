Da Redação

Fim da pandemia: retorno das festas

Após um período sem festividade alguma por conta da pandemia da Covid-19, aos poucos municípios do Vale do Ivaí estão retomando as suas tradicionais festas que reuniam milhares de pessoas.

São os casos de Rio Bom, que no final deste mês terá a Festa do Churrasco no Espeto de Bambu, a Festa do Café de Apucarana, prevista para o segundo semestre, e também a Festa do Frango e da Banana, de Novo Itacolomi, que está marcada para os dias 14 e 15 de maio, entre outras da região.

Segundo o prefeito de Novo Itacolomi, Moacir Andreola (PSD), tudo está sendo preparado para que a cidade volte a ter grandes momentos de alegria e confraternização entre as famílias não só do município como do Vale do Ivaí.