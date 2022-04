Da Redação

Filipe Barros segue Bolsonaro

O deputado federal paranaense Filipe Barros (foto) anunciou ontem sua saída do União Brasil (fusão do PSL com o DEM) e assinou filiação ao PL, mesmo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro.

O parlamentar lembra que está ao lado do presidente Bolsonaro desde 2005, quando ele ainda era deputado federal e sua campanha presidencial era considerada impossível para muitos “analistas políticos”. “Quando o traíram e o esfaquearam pelas costas, eu estive ao lado dele, e agora, com a nova campanha eleitoral presidencial, lutarei para reelegê-lo, pelo bem da nossa Nação”, afirmou o parlamentar, que tem seu reduto eleitoral em Londrina e em todo o Norte do Estado, inclusive no Vale do Ivaí, onde foi bem votado para a Câmara Federal.