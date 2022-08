Da Redação

O Deputado Federal, Rubens Bueno (Cidadania), pré-candidato à reeleição

O Deputado Federal, Rubens Bueno (Cidadania), pré-candidato à reeleição, participou na terça-feira em Jardim Alegre de um encontro regional que aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jardim Alegre. No início do mês, Rubens Bueno, que é presidente do diretório estadual do Cidadania no Paraná, licenciou-se do cargo para dedicar-se à sua pré-candidatura.

Na oportunidade, além de conversar com lideranças políticas da região, Rubens Bueno realizou uma análise sobre as eleições deste ano. “A conjuntura estadual nós tomamos a decisão de apoiar a reeleição do governador Ratinho Junior. É uma decisão de tempo, que se consolida com todo o trabalho do partido”, destacou.

Também falou sobre a decisão de apoiar a candidatura de Simone Tebet (MDB) à Presidência da República. “É uma federação nossa com PSDB e MDB, e esse apoio em todo o Brasil. Vamos ver como essa campanha se desenrola, porque ainda não começou propaganda de rádio e televisão, que só será dia 29 de agosto. Então até lá, todos os preparativos, reuniões como esta, que é de fundamental importância para obter mais engajamento a campanha”.

Ele também agradeceu o apoio do prefeito de Jardim Alegre José Roberto Furlan pela parceria. “Companheiro de primeiro momento, no início de sua vida pública estivemos sempre juntos, orientando, participando, sendo parceiro. Assim, como várias lideranças aqui da região, que tem mostrado o seu papel fundamental, não só a boa gestão, como é o caso do Furlan, mas também a boa ação política que é o que mais precisa fazer em busca do bem comum”, destacou Rubens Bueno.

Além do prefeito Furlan, também participaram do encontro, ex-prefeito Messias Luiz Batista (gestão 1978/1983), o vice-prefeito Moisés Lnortovz dos Santos, o Moisés da Farmácia, a presidente da câmara de vereadores Sonia Campos e os vereadores de Jardim Alegre José Carlos Barbosa, o Zé Careca; Rubens Vanderlei de Castro, o Pinguinha; os ex-presidente da câmara de Ariranha do Ivaí, Celso Kusminski, o Tocera e os vereadores Geibison Silva de Matos, Valdemar Hort, o Chico Hort e o coordenador regional do Cidadania, Celestino Alves de Souza, dentre outras lideranças políticas.

