Da Redação

O prefeito de Faxinal, Ylson Cantagallo (PSD), o Gallo, esteve reunido segunda-feira (foto) com o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, juntamente com os deputados federal Sandro Alex (PSD) e estadual Alexandre Curi (PSD).

continua após publicidade .

O prefeito assinou convênio com o governo do Estado para retomada e conclusão das obras de revitalização de um dos principais acessos à cidade, que é o Trevo Weckerlin.O convênio é no valor de R$ 1,3 milhão, sendo R$ 1 milhão a fundo perdido do governo do Estado e R$ 300 mil de contrapartida do município.

O prefeito enalteceu o trabalho de sua equipe no planejamento, na pessoa do secretário Vinícius Theodorovicz, ao governador Ratinho Junior, ao deputado Sandro Alex (representado em Faxinal pelo vereador Katarino) e ao deputado Alexandre Curi.

continua após publicidade .