Da Redação

Falta de água preocupa prefeito em Jandaia do Sul

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Júnior (PSL), esteve nesta semana na sede da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), em Curitiba, para tratar de uma série de obras no município, que desde final de agosto está enfrentando rodízio de abastecimento em função da estiagem prolongada e da crise hídrica que atinge o Paraná e outras regiões do País.

Acompanhado do deputado estadual Do Carmo (PSL) e do presidente da Câmara de Vereadores, João Paulo Bosio (PSL), o prefeito foi justamente saber maiores detalhes da ligação de um novo poço artesiano para resolver o problema de abastecimento.

Lauro Junior também discutiu obras de esgoto e um projeto de parque ecológico.