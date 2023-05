Da Redação

Exoneração na Ciretran

Sem consultar nenhuma liderança de Apucarana, o deputado estadual Delegado Jacovós (PL) indicou a sua ex-assessora Marcela Valeria Magon para assumir o comando da 15ª Circunscrição de Trânsito (Ciretran). A nova chefe do órgão é de Novo Itacolomi e não tem nenhuma experiência na área de trânsito. A exoneração do apucaranense Fernando Garcia gerou reação negativa imediata. Na chefia da Ciretran desde 2015 nesta última passagem, Fernando Garcia realizou um trabalho considerado muito eficiente. Proativo, ele ajudou, inclusive, a viabilizar uma reforma na sede da Ciretran orçada em R$ 554,3 mil, que teria sua ordem de serviço assinada na semana que vem pelo governo estadual.

Justiça nos Bairros

A 1ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), desembargadora Joeci Machado Camargo, estará em Apucarana na próxima quinta-feira (18) para definir a estrutura e o leque de serviços que será disponibilizado no Programa Justiça no Bairro. A reunião preparatória contará com a presença de representantes das entidades que participarão do evento, que acontecerá em Apucarana nos dias 15,16 e 17 de junho.

O evento está sendo organizado pelo secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Danylo Acioli. “Desde que assumiu a pasta, há pouco mais de uma semana, ele (Danylo) já iniciou os contatos e as reuniões preliminares com as entidades visando a realização do evento”, disse o prefeito Junior da Femac (PSD).

