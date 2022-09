Da Redação

O mau tempo obrigou o adiamento do desfile cívico de Arapongas, que agora vai ser neste domingo. As fortes chuvas, no entanto, não foram suficientes para impedir uma homenagem da fanfarra do Colégio Estadual Emílio de Menezes, ao ex-vice-diretor da escola e ex-secretário municipal de Educação, Luiz Roberto dos Santos, o Peta, que morreu em maio passado, aos 70 anos, vítima de dengue. Mesmo sob chuva torrencial, a fanfarra desfilou nas ruas laterais do colégio, portando faixas lembrando do professor. A homenagem prestada pelos alunos, que fizeram uma performance na frente do colégio, foi postada nas redes sociais e emocionaram muita gente da cidade.

Beto Preto em Jandaia

O ex-secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto (PSD), candidato a deputado federal, esteve na quinta-feira (8), em grandes empresas do parque industrial de Jandaia do Sul. Entre elas a Metafa Estruturas Metálicas, do ex-prefeito Carneiro da Metafa, Açofebras, Jandaia Uniformes, Cooperval e a Tornosteel. “Queremos representar todo o Paraná em Brasília e a nossa região também tem prioridade neste trabalho, notadamente na área de saúde”, avalia Beto Preto, que segue na sua caminhada diária por todo o Estado. Em quase todas conversas com empresários, trabalhadores e população em geral, o trabalho realizado por Beto Preto em todo o Paraná durante a pandemia do coronavírus vem recebendo elogios.

