Eventos de fim de ano

Apucarana vai sediar muitos eventos neste final de ano e a preparação de toda a estrutura física e de serviços já está sendo trabalhada pela prefeitura. Nesta sexta-feira, o prefeito Junior da Femac (PSD) reuniu todo o secretariado e superintendentes para planejar todas as ações necessárias. Foram tratados temas como a decoração natalina, que será ativada na última semana de novembro, e os eventos programados. A cidade também receberá em novembro, em três fins de semana, a fase final dos Jogos Abertos do Paraná, com previsão de receber 4 mil atletas e dirigentes, e isso irá movimentar bastante o comércio, restaurantes, pizzarias, cafeterias e rede hoteleira. Também estão previstos vários eventos na educação e cultura.

Carlos Gil em campanha

O prefeito de Ivaiporã e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Luiz Carlos Gil (PSD), demonstrou na reunião de prefeitos com o governador Ratinho Junior, nesta quinta-feira em Arapongas, que não vai sossegar até as eleições de 30 de outubro em busca de votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição. “Eu não vou descansar até o dia 30”, disse Carlos Gil, que está trabalhando todo dia e no corpo a corpo com os eleitores de Ivaiporã no fortalecimento da candidatura de Bolsonaro. “Agora é voto a voto e nós temos que buscar esse voto que vai fazer a diferença nas eleições”, disse Gil, conclamando todos os prefeitos para essa luta.

