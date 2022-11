Da Redação

Esporte em alta

O Ginásio de Esportes Lagoão, que funcionou como central da vacinação da covid por muitos meses em Apucarana, voltou a ficar movimentado somente por causa do esporte. O bom desempenho dos times de futsal da cidade está levando grande público para o local em dias de jogos. O time masculino venceu no último sábado (12) a primeira partida da semifinal da Série Prata por 4 a 1 contra o Mangueirinha e está a um empate para chegar à final da competição e, assim, da vaga à Sério Ouro. Já a equipe feminina está na decisão da Série Prata, com vaga já garantida na Série Ouro, e busca o título no próximo sábado (19) contra o Rio Branco Futsal, de Paranaguá.

Iluminação natalina

O vereador de Apucarana, Luciano Molina (PL), saiu ontem em defesa dos investimentos feitos na iluminação natalina em Apucarana. O município gastou R$ 968,5 mil na decoração deste ano. “Muitos criticam, mas a iluminação natalina movimenta o comércio, os bares e restaurantes. As pessoas se sentem bem em passear por uma cidade bem decorada”, disse o vereador, citando também a iluminação natalina que pela primeira vez foi levada para o Parque Jaboti. “Muita gente do Vale do Ivaí vem para Apucarana nesta época. É um investimento que tem retorno”, diz o vereador.

