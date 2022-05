Da Redação

Após um atraso de quase cinco anos, finalmente as 520 unidades habitacionais do Residencial Fariz Gebrim, na região Sul de Apucarana, serão entregues, mediante sorteio entre os habilitados pela Caixa Econômica Federal.

continua após publicidade .

O anúncio foi feito em “live” no Facebook (foto) da Prefeitura de Apucarana, na noite de ontem, pelo prefeito Junior da Femac, acompanhado dos secretários Ana Paula Nazarko (Assistência Social) e Ivanildo da Silva (Assuntos Estratégicos).

Foram habilitados ao sorteio das 520 casas os nomes de 2.219 pessoas. Sorteio será dia 29 de maio no Ginásio de Esportes Lagoão, com a presença de representantes do Judiciário, Ministério Público e da Caixa. O Fariz Gebrim é um dos últimos residenciais remanescentes do Programa Minha Casa Minha Vida no Brasil.